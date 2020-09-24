شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليونان يشارك فى مراسم تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية فى أثينا، اليوم الخميس فى مراسم توقيع الحكومة اليونانية - ممثلا عنها كوستاس كاتزيداكيز "Kostas Hatzidakis" وزير الطاقة والبيئة اليونانى - على الميثاق الرسمى الخاص لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.

وأشاد وزير الطاقة اليونانى خلال الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، ليس فى مجال الطاقة فحسب وإنما فى شتى مجالات التعاون الثنائى المختلفة بين البلديّن.

من جانبه، أكد السفير خيرت على إستراتيجية العلاقات المصرية اليونانية وحرص القيادة السياسية فى الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، من أجل ازدهار ورخاء البلديّن.

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وأضاف أن التعاون القائم بين مصر واليونان فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى يعد أحد الأمثلة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعى وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمى والدولي.

تجدر الإشارة إلى أنه بجانب مصر يشارك فى منظمة غاز شرق المتوسط ٦ من الدول الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وذلك بعد تفاعلهم بشكل إيجابى مع المبادرة التى أطلقتها مصر فى أكتوبر ٢٠١٨ لتوفير مظلة لتعاون دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعي، تحافظ على حقوق الدول الأعضاء فى استغلالهم لمصادرهم الطبيعية من الغاز، وتعظم الفائدة المرجوة من هذا التعاون بشكل مشترك يخدم مصالح كافة الدول المعنية.