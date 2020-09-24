الآلاف يشهدون دفن جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس .. صور وفيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد بضعة آلاف من عمال مجموعة النساجون الشرقيون وأسرة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مراسم دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكى، مساء اليوم الخميس، وسط دعوات المشاركين للراحل بعد إتمام الدفن خلال تواجدهم بسرادق ضخم بالمدافن، ووجه أحد أفراد أسرته المشاركين إلى العزاء بسرادق بمصنع النساجون بالعاشر من رمضان.

وكان الآلاف من العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون، وأصدقاء ومحبي الراحل محمد فريد خميس قد أدوا صلاة الجنازة عليه بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، كما شارك وزيرا القوى العاملة والتموين، الدكتور محمد سعفان، وعلى مصيلحي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد كبير من رجال الأعمال أعضاء اتحاد المستثمرين، وهم الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة أسامة حفيلة، على حمزة، محمود الشندويلي، عبد الله الغزالي، بهاء العادلي، على السقطي، محي حافظ، كما تواجد من رجال الأعمال كريم هلال، عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري بدر، بصلاة الجنازة.

وبعد صلاة الجنازة، هرع عشرات من العمال وراء السيارة التى حملت الجثمان، مرددين "لا إله إلا الله"، ثم انتقل لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكى.

ووصل جثمان الراحل محمد فريد خميس مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى تمام الساعة 4 عصراً، على أن يتم نقله للصلاة عليه أمام مسجد النساجون بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان فى تمام الساعة 5 مساءً، يعقبها أعمال دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكى.

وعلقت لافتات ضخمة على مصنع النساجون انترناشيونال، تحمل صورة المؤسس الراحل فريد خميس، كما تواجدت عدد كبير من أتوبيسات وسيارات مصانع النساجون، وأكاديمية الشروق والجامعة البريطانية، المملوكة ل "خميس"، ووضعت لافتات تنعيه خلف السيارات، فيما أذاع مسجد النساجون قرآن كريم بسرادق عزاء ضخم، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم وتأمين دخول المشيعين.