شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث راهبات جدد لدير القديسة دميانة بالبرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت بدير القديسة دميانه ببرارى بلقاس اليوم صلوات رهبنة ثلاث من طالبات الرهبنة، بيد نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس الدير، وبمشاركة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والراهبات الجديدات هن، الراهبة دميانة القديسة دميانى، الراهبة جوليا القديسة دميانة، الراهبة أجنيس القديسة دميانة.

فى سياق متصل، قال قداسة البابا تواضروس الثانى أن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر، لذلك أصلى وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضى قدمًا نحو الحل الملائم للجميع، جاء ذلك خلال استقباله للسفير الإثيوبى الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلى، الذى زار الكاتدارئية اليوم .

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وأشاد قداسته بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، مشيرًا إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التى تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، مؤكدا على أهمية الدور الذى يقوم به السفير لتقوية العلاقات بين الدولتين خلال فترة خدمته فى مصر، وكذلك فى تقارب الشعبين المصرى والإثيوبي.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته نيكول شامبيان، نائب السفير، حيث قام كوهين بتقديم نائب السفير لقداسة البابا بمناسبة بدء عملها بمصر، كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota، وهذه هى المرة الأولى التى يلتقى فيها قداسة البابا السفير البرازيلى، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة فى أكتوبر من العام الماضى.