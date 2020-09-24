شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال أولى رحلات خط سفن الحاويات الكورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميناء دمياط استقبال سفينة الحاويات (HYUNDAI NEW YORK ) التابعة لخط HMM الكورى الجنوبي فى أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الإيطالى، والتى بلغت حمولتها الكلية حوالى 71786 ألف طن، وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية مكافئة، ومن المقرر أن تغادر متجهة إلى ميناء جدة السعودى.

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وأضافت وزارة النقل فى بيان لها، أن اختيار الخط الملاحى HMM الكورى لميناء دمياط فى أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيداً على قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة، وذلك بعد تعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 متراً، وهو الأمر الذى يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والحفاظ على انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة معه وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.

وجدير بالذكر أن الخط الملاحى HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية، وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا وأوروبا، وان استقبال هذا الخط يعتبر أحد مؤشرات نجاح حزمة القرارت التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التى يتم مزاولتها فى الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية.