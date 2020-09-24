شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كوبرى تحيا مصر لمدة 13 ساعة لإجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق كوبرى تحيا مصر، والذى يتطلب غلق كامل بالتناوب فى الاتجاهين لمدة 13 ساعة مع تشغيل الإتجاه الآخر، وذلك إعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة ظهر غدا الجمعة. وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة فى وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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