شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتلقى إخطار الإنتربول بترحيل 3 متهمين من لبنان بقضية فيرمونت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الأنتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت)
وتتابع "النيابة العامة" ، وفق بيان أصدرته اليوم ،إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.
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