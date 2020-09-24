شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط «الإرهابية» لإنهاك الشرطة وإسقاط الدولة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى يعلن: مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا.. الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. 1.4 مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح.. رقم قومى لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021.. وسنضع حدودا للبناء فى الريف لمنع استنزاف الأراضى الزراعية رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى يعلن: مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا.. الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. 1.4 مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح.. رقم قومى لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021.. وسنضع حدودا للبناء فى الريف لمنع استنزاف الأراضى الزراعية الأرقام تؤكد: الجماعة كبدت المصريين 100 مليار جنيه.. مخطط «الإرهابية» لإنهاك الشرطة وإسقاط الدولة.. موقع «العربى الحديث» ينشر فيديو مسربا لقيادة إرهابية يحرض على المظاهرات والتخريب.. ودعوات لاستمرار المسيرات وأعمال الشغب على مستوى المحافظات جريمة «الإرهابية» فى حق المستقبل.. خطة إخوانية سوداء لتجنيد تلاميذ المدارس خلايا بالمحافظات لاختراق المدارس والأندية ومراكز الشباب وتمرير أفكار العنف تحت إشراف التنظيم الدولى جريمة «الإرهابية» فى حق المستقبل.. خطة إخوانية سوداء لتجنيد تلاميذ المدارس خلايا بالمحافظات لاختراق المدارس والأندية ومراكز الشباب وتمرير أفكار العنف تحت إشراف التنظيم الدولى الرئيس السيسى يوجه متأخرات المصدرين.. السيسى يبحث مع مدبولى ووزير المالية مؤشرات الأداء المالى فى ظل «كورونا» ويؤكد ضرورة الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.. رئيس الوزراء: تستهدف تشجيع المصدرين.. والانتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم.. ومحافظ البنك المركزى يؤكد الاستعداد لحل أى مشكلات Advertisements طوارئ فى «الرى» للتعامل مع ارتفاع منسوب النيل.. غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الموقف بالمحافظات.. وتقرير يومى بالأراضى والمبانى المتأثرة طوارئ فى «الرى» للتعامل مع ارتفاع منسوب النيل.. غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الموقف بالمحافظات.. وتقرير يومى بالأراضى والمبانى المتأثرة جنازات عسكرية وشعبية لشهداء الشرطة فى حادث طرة.. القيادات الأمنية والمسؤولون والضباط فى مقدمة المشيعين.. ويؤكدون: الأبطال قدموا أرواحهم من أجل واجبهم المقدس برعاية المخابرات العامة.. توقيع مذكرة تفاهم بين «حركة جيش تحرير السودان» و«الاتحاد الديمقراطى الأصل» الطرفان يتفقان على التصدى لمحاولات النيل من اتفاقيات السلام.. وإعادة صياغة الوثيقة الدستورية برعاية المخابرات العامة.. توقيع مذكرة تفاهم بين «حركة جيش تحرير السودان» و«الاتحاد الديمقراطى الأصل» الطرفان يتفقان على التصدى لمحاولات النيل من اتفاقيات السلام.. وإعادة صياغة الوثيقة الدستورية «من أجل مصر».. 12 حزبا سياسيا مؤيدا ومعارضا تجتمع تحت راية حب الوطن.. القائمة الوطنية تضم كل الآراء لمختلف الأحزاب.. والتحالف الانتخابى الأكبر فى التاريخ وتمثيل مشرف للمرأة وزوجات الشهداء والشباب «الإنتربول» يواصل إجراء تسليم 3 متهمين بقضية فتاة الـ«فيرمونت» من لبنان إلى مصر.. ارتفاع عدد المقبوض عليهم فى القضية إلى 8 متهمين

«الإنتربول» يواصل إجراء تسليم 3 متهمين بقضية فتاة الـ«فيرمونت» من لبنان إلى مصر.. ارتفاع عدد المقبوض عليهم فى القضية إلى 8 متهمين

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