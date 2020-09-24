شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سفيرا يتفقدون مطار شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات الاحترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإعلام، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى يرافقهم 30 من سفراء الدول الأجنبية، للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد.

تأتى هذة الزيارة فى إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومى المصرى تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030 .

وفى بداية الجولة قام وزير الطيران والسادة الوزراء والسفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الاطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائرى مصر.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران أن الدولة المصرية تقوم بتقديم كافة سبل الدعم لقطاعى السياحة والطيران كونهم إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم، مشيرًا أن وزارة الطيران تقدم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ 50% على رسوم الهبوط والإيواء و20% على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات، كما تشارك فى جميع المبادرات التى تساهم فى تشجيع الحركة السياحية الوافدة وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

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