شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إيقاف سائق قطار ومساعده وإحالتهما للتحقيق لتجاوز السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية، وقالت هيئة السكة الحديد في بيان لها إن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر، ما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في أي إصابات.

ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بتحرك فرق الإنقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة، مؤكدة وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين انتهاء التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وكشف المخدرات.