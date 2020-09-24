شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تمد مهلة التقدم للتصالح بمخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان رئيس الوزراء مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر المقبل.

رئيس الوزراء يعلن مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المواطنين يقبلون على التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، معلنا أنه سيتم مد فترة تلقى الطلبات لمدة شهر آخر، إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر.

لجنة إيراد النهر تعلن انحسار معدلات الأمطار وانخفاض المناسيب بدءا من 6 أكتوبر

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها. واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر، موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كل من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022.

السيسى يبحث مؤشرات الأداء المالى فى ظل كورونا ويوجه بسداد متأخرات المصدرين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية"، تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة فى إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك فى اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقنصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارتين. وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالى، وذلك فى إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التى تسفر عنها التجارب، لافتًا إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصرًا مهمًا لجذب الاستثمارات.

قطع مياه الشرب عن مدينة أبو النمرس و7 قرى تابعة لها 12 ساعة غدا

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسى قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه ما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بنى يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020.

التعليم العالى تعلن مواعيد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

قررت وزارة التعليم العالى البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

الرئيس السيسى يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 555 لسنة 2020بتخصيص مساحة 494,40 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العكرشة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.

الإسكان الاجتماعى يغير خريطة مصر.. محدودو الدخل فى عيون الدولة "فيديو"

مشروع الإسكان الاجتماعى، أحد المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وأجبر العديد من الدول على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى هذا المشروع.

الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتروج أكاذيب عن إغلاق المترو

استغلت إحدى الصفحات لوجو مؤسسة "الخليج 365 " فى فبركة خبر مكذوب عن إغلاق وزارة النقل محطات مترو الأنفاق من صباح غدٍ الجمعة وحتى صباح السبت المقبل، وتؤكد المؤسسة أن الصورة المتداولة وتحمل لوجو الخليج 365 غير صحيحة على الإطلاق.

سفير ألمانيا السابق بأنقرة يدعو أوروبا للتركيز على ما بعد أردوغان

قام السفير الألمانى السابق فى أنقرة والذى انتهت مدة عمله قبل شهرين فى تركيا، مارتن إردمان، بتقييم التطورات فى تركيا فى الآونة الأخيرة فى مقال لجريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج .

رئيس الوزراء: "أى مواطن له شكوى تتعلق بطلبات التصالح سيتم اتخاذ اللازم فورا"

ناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، المواطنين الاستمرار فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لتلقى أكبر قدر ممكن من الطلبات. ووجه رئيس الوزراء كلمة للمواطنين قائلا " أى مواطن ليه شكوى تتعلق بطلبات التصالح يتقدم فورا لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسيتم اتخاذ اللازم فورا".

متحف العاصمة الإدارية.. يروى تاريخ العواصم المصرية (إنفوجراف)

تعمل وزارة السياحة والآثار على وضع اللمسات النهائية لمتحف العاصمة الإدارية، وذلك فى ضوء خطة الافتتاحات الأثرية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة، ويتابع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مستجدات سير الأعمال بالمتحف بشكل متواصل تمهيدا لافتتاحه قريبا.

رئيس الوزراء: رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 لتشجيع المصدرين. وأكد أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى فى الفترة القادمة للتسهيل على المصنعين، ويصبحوا قادرين على الاستفادة من المبالغ مرة أخرى فى قطاع الصناعة.

رئيس الوزراء: إعلان الاشتراطات التخطيطية للبناء قبل 24 أكتوبر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، سيتم الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر القادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر ، موضحا أن أن التوجه القادم بالنسبة للأرياف سيكون هناك بناء رأسى لمنع استنزاف الاراضى الزراعية .

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.

العاهل الأردنى يستقبل سامح شكرى ووزير خارجية فرنسا لبحث القضية الفلسطينية

التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، بالملك عبد الله العاهل الأردنى، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، على هامش زيارته للأردن، وأكد العاهل الأردنى على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الأردنية. ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى عبر تويتر صورة من اللقاء وعلق عليها :"جلالة الملك عبدالله الثانى يستقبل وزيرى خارجية مصر سامح شكرى وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، ويجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية".

تشييع جنازة عمرو عبد المنعم شهيد حادث طرة من مسجد الشرطة بالتجمع.. فيديو وصور

شيعت جنازة العقيد عمرو عبد المنعم الذى استشهد أمس على إثر تصدية لمحاولة هروب أربعة مساجين من سجن طره، وسط حالة من الحزن الشديد التى خيمت على أسرة الشهيد التى تلقت العزاء فى حضور قيادات من وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أى عقارات مأهولة بالسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه فى حالة زيادة إقبال عدد المواطنين للتصالح سيتم النظر فى المهلة المحددة .

رئيس الوزراء: مليون و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية استعرض تقرير بموقف التقدم بالتصالح فى مخالفات البناء، موجها الشكر للمصريين الذين تقدموا بالتصالح بمخالفات البناء.

رئيس الوزراء: العام المالى الحالى شهد نسبة نمو وتقدم رغم أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية استعرض مع الحكومة الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن العام المالى الحالى شهد نسبة نمو وتقدم كبير رغم تحديات كورونا

وصول 3 متهمين بقضية فيرمونت إلى مصر بعد تسليمهم من الإنتربول

وصل إلى مطار القاهرة الدولى 3 متهمين بقضية الفيرمونت بعد تسليمهم من الإنتربول الدولى.

صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من الـ 5 علاوات الخميس المقبل

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه اعتبارا من يوم الخميس الأول من أكتوبر سيتم البدء فى صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليارجنيه بالإضافه إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، التى يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.

هيئة الرعاية الصحية تؤكد طبيب الأسرة النواة الأساسية للتأمين الصحى الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء البرنامج التدريبى المتقدم لأطباء الأسرة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى للأطباء مستمر على مدار 10أيام، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والبالغ عددها 35 وحدة ومركز طبي.

"تصنيع متفجرات" بأحراز السيد عطا مؤسس أنصار الشريعة المقتول فى محاولة هروبه من طرة

استشهد ضابطين وأمين شرطة من قوة سجن أثناء تصديهم لمحاولة هروب الإرهابى السيد السيد عطا، مؤسس "تنظيم أنصار الشريعة"، و3 آخرين من بينهم 2 من عناصر تنظيمه وهما مديح رمضان الرجل الثانى بالتنظيم، وعمار الشحات الثالث بالتنظيم، ومجرم ثالث وهو الإرهابى حسن زكريا الداعشى المتهم بقتل طبيب الساحل، والصادر ضدهم أحكام نهائية بالإعدام، وأدت الواقع لمقتل الإرهابيين الأربعة.

تقارير: لقاح كورونا الصينى لم يظهر أعراضا جانبية فى التجارب الروسية

لم يظهر اللقاح الصينى المرشح لفيروس كورونا أثارا جانبية على المتطوعين فى موسكو، كجزء من تجارب سريرية واسعة النطاق، حسبما ذكرت صحيفة (موسكو تايمز)، حيث صدقت روسيا على المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الصينى الذى طورته شركة (كانسينو بيولوجيكس)، وهى شركة صينية للأدوية البيولوجية عالية التقنية، وفريق بحثى من أكاديمية العلوم العسكرية الشهر الماضى.

الإخوان و"أكذوبة الدعوة" فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة".. فيديو

يستعرض الكاتب الصحفى شريف عارف اليوم، فى حلقاته الوثائقية "حقيقة فى دقيقة"، نشأة جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 على يد مؤسسها ومرشدها الأول حسن البنا.

الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

مصرع 6 وإصابة 3 آخرين فى انهيار منزل من طابقين بمركز سوهاج

لقى منذ قليل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال وسيدتان مصرعهمن فيما أصيب 3 آخرين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر بناحية قرية ونينيه دائرة مركز سوهاج، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الانهيار للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض خاصة بعد أن الأهالى قالوا أن هناك باقى أفراد المسكن تحت الأنقاض.

العربى الحديث: فيديو مسرب لأيمن نور وأحد قيادات الإخوان: فشلنا فى الحشد وانهزمنا بالمعركة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور وقيادى من جماعة الإخوان المسلمين، تحدث فيه عن فشل الجماعة فى حشد المواطنين المصريين للنزول فى مظاهرات وحراك ضد الحكومة المصرية، فى دعوات التظاهر التى دعى إلها المقاول المصرى محمد على المقيم بالخارج، وذلك حسبما نشر الموقع "العربى الحديث".

مستشار كلية القادة يكشف تعرض مصر لـ 60 ألف شائعة خلال شهرين فقط

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان، أن الحروب بالوكالة تدار عن طريق جماعات إرهابية تجندها دول لصالح زعزعة الاستقرار فى دول أخرى، بهدف إحباط وزرع اليأس فى نفوس الدولة المستهدفة، وعندما يزرع اليأس ينمو الغضب ويعم الخراب والفوضى.

وزيرة التعاون تؤكد على قوة العلاقات الهندية الأفريقية "تحمل مستقبلا واعدًا"

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على قوة العلاقات الهندية الأفريقية التى تمتد لعدة قرون، واليوم تتطور هذه العلاقات بشكل ديناميكى ومتعدد الأوجه، وهو ما يجعلها تحمل مستقبلًا واعدًا لتحقيق أجندة قارة أفريقيا لعام 2063 التى تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، انطلاقًا من استراتيجية العلاقات والروابط التاريخية، فضلا عن إمكانات المنطقتين حيث يتوافر عنصر الشباب، والاتصال الجيد من خلال المحيط الهندي.

قصة حفيد مؤسس قطر فى سجون تميم.. القمع على طريقة الحمدين "إنفو جراف"

مارس النظام القطرى أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات بحق عضو الأسرة الحاكمة حيث تم الحكم على الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثانى فى عام 2013 بالسجن 22 سنة، بدأت المأساة عندما أغرته قطر للعودة وأوهمته بأنه سيتسلم إرث والده المتوفى فى 2008، عندما عاد بدأ انتقام نظام تميم، وتم اعتقاله بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد ومطالبته بسداد الديون.

كيف غير برنامج التأهيل منة عبد العزيز فتاة تيك توك بعد الإفراج عنها؟.. فيديو

ظهرت منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، فى أول مقطع فيديو بعد إطلاق سراحها، والذى تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسى الذى خضعت له فى المجلس القومى للمرأة، مؤكده أن برنامج التأهيل أثر بشكل كبير فى تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذى جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

تشييع جنازة محمد فريد خميس اليوم من أمام مصانعه بمدينة العاشر من رمضان

أكد المهندس عمرو خميس، نجل شقيق الراحل "محمد فريد خميس" أنه نظرا لوصول الطائرة الخاصة التى تحمل جثمان رائد الصناعة الراحل "محمد فريد خميس"، فى الساعة الرابعة عصرا، تم تعديل الموعد المحدد لصلاة الجنازة ليكون، الخامسة مساء، بالعاشر من رمضان، ويعقبها دفن جثمان الراحل الخامسة والنصف، بمقابر الروبيكى بالعاشر من رمضان، على أن يتم تلقى العزاء، بالتجمع الخامس.

قرارات جمهورية بتعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 512 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية محمد جابر محمد سليمان المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالهيئة لتكون اعتبارا من 10/8/ 2014 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضى بإلغائه.

جنازة عسكرية لشهيد الواجب الوطنى فى حادث سجن طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

أعلنت مديرية أمن المنوفية، عن تنظيم جنازة عسكرية للشهيد المقدم محمد عفت القاضى، والذى استشهد فى حادث مأساوى شهدته سجون طرة فى ضاحية المعادى بالقاهرة، وقف خلفها عدد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم بالإعدام، الذين تسببوا فى استشهاد ضابطين وفرد شرطة، بعدما تصدى الشهداء الأبطال لمحاولة هروب من قبل العناصر الإرهابية.