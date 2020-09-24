شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائي لـ«المصري اليوم»: توسع عالمي لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد داود أستاذ الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبى، أنه في ظل التوسع العالمي في إنتاج مياه التحلية نتيجة شح الموارد المائية التقليدية وزيادة الحاجة لمياه الشرب النظيفة، فإن هناك استثمارات كبيرة من قبل المنتجين لمعدات التحلية لتطوير هذه الصناعة.

وقد بدأت الشركات العالمية في تطوير طرق أقل استهلاكا للطاقة وأقل تكلفة مثل طرق الأغشية بالتناضح الأمامي وطريقة ضغط البخار ميكانيكياً واستخدام السيراميك النانوني وغيرها كثير من الطرق التي ما زالت تحت التطوير والإختبار والبحث على المستوى المعملي أو المحطات التجريبية.

وأوضح داود في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن هناك إتجاه حالي لاستخدام الطاقة الشمسية في التحلية حتى يحل محل عمليات تحلية المياه التقليدية المستهلكة للطاقة أواستخدام الطاقة المستمدة من الرياح.

وهناك أيضا استخدام الطاقة النووية في علمية التحلية والتي تشير الدراسات الحديثة إلى أنها يمكن أن تخفض التكلفة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، وكلها جهود يمكن من خلالها في المستقبل تقليل تكاليف التحلية وتقليل الآثار البيئية لها.