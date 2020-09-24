شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 110 سنوات على إنشاء مستشفى هرمل الخيري بمنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الخميس، بالعيد ١١٠ لمستشفى هرمل التذكاري الخيري بمنوف، وهي أحد المستشفيات التابعة للكنيسة، والتي أنشأها الطبيب المرسل الإيرلندي فرانك هاربر عام ١٩١٠، رغبة منه في خدمة المصريين القرويين البسطاء، وذلك على متن قارب نيلي يقدم الخدمة الطبية قبل أن تتحول المستشفى لمبنى عام ١٩١٠.

وقال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجيكانية، والذي كان يخدم كمدير للمستشفى، إن مستشفى هرمل منوف أحد أهم المؤسسات التي تعتز الكنيسة الأنجليكانية بالخدمة فيها لأنها تقدم العلاج للبسطاء دون تفرقة بين مسلمين وأقباط.

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور ١١٠ عام على مستشفى أنشأها طبيب ايرلندى عام 1910

واعتبر «حنا» في بيان، الخميس، أن مرور ١١٠ سنين على تأسيس المستشفى واستمرار خدمتها رغم كل الصعوبات يرجع إلى أمانة وتفاني الخدام والأطباء والعاملين والتمريض الذين تناوبوا على العمل بهذا الصرح الطبي، متمنيًا أن يتم التوسع في خدمات المستشفى في السنوات القادمة لتؤكد على رسالة الكنيسة في خدمة المجتمع وبلدنا مصر.

وأكد الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى الحالي، أن السنوات القادمة سوف تشهد المزيد من التطوير والتوسع في تقديم خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية لجميع المصريين.

يشار إلى أن الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة، قد كان يعمل مديرًا للمستشفى بداية من عام ١٩٧٠ وتولّى عمله في ظروف غاية في الصعوبة حيث كانت مستشفى رمد منوف (الحكومية) تحتل جزء كبيرًا من مبانى المستشفى كذلك كانت المستشفى تعاني عجزًا ماليًا شديد وبإصرار غير عادى وبتشجيع من بعض المسئولين آنذاك بدأ الدكتور منير تنفيذ خطة طموحة لتحديث المستشفى وتقديم خدمة طبية تخصصية ذات مستوى متميز، نظرًا لضيق مساحة مبنى العيادات الخارجية وزيادة عدد المرضى إلى حوالى 180 الف مريض سنوياً تم في عام 2019 التوسع بإقامة مبانى جديدة على مساحة 1500 متر بتكلفة حوالى ٥٠ مليون جنيهاً مصريًا ويستهدف هذا التوسع رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واستيعاب هذه الأعداد الكبيرة.

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