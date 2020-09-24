شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير بالوعات الأمطار وحملات لإزالة الاشغالات بحي المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ استمرار أعمال النظافة والتطهير لبالوعات الأمطار ورفع الرمال والمخلفات منها استعدادا للموسم الشتوي بمنطقة قشلاق السواحل، وجارى استكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة المناطق والشوارع بنطاق الحى المناخ. كما تابع رئيس حي المناخ الحملات المكبرة لإزالة جميع اللافتات والإعلانات المخالفة والملصقات بالشوارع والأسوار وأعمدة الإضاءة العامة، في إطار خطة الحى للتجميل والقضاء على التشوه البصرى الذي تحدثه اللافتات والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمنشآت. وقامت الحملة بالمرور بشارع النصر وشارع كسرى وشارع الأمين وشارع سعد زغلول شارك بالحملة قيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات بالحي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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