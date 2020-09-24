شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد بروتوكول بين «تعليم الإسكندرية» وفرع مشيخة الأزهر لمواجهة سلبيات المدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور ابراهيم الجمل مدير عام مشيخة الأزهر بالإسكندرية، بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس.
حضر توقيع البروتوكول، رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، لتنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تنمية الوعي الأخلاقي ومواجهة السلبيات في المجتمع المصري لطلاب مدارس الإسكندرية، بهدف بناء الإنسان المصري، وتعزيز القيم الأخلاقية الإيجابية في المجتمع المصري .
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