شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: النيل هدية الله للجميع.. وأثق أن مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان تتجه لحل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر، لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدمًا نحو الحل الملائم للجميع.
جاء ذلك خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي، الذي زار الكاتدرائية اليوم الخميس .
وأشاد البابا بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا، وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، مشيرًا إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بالبطريرك متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.
وأكد قداسة البابا على أهمية الدور الذي يقوم به السفير لتقوية العلاقات بين الدولتين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي.
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