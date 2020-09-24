7 مرشحين محتملين جدد للنواب بكفرالشيخ.. والإجمالي يصل لـ118

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم 7 مرشحين محتملين بمختلف الدوائر الأربعة بكفر الشيخ للمشاركة بانتخابات مجلس النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين ليصل عدد المرشحين 118 مرشحا محتملا وبيانهم 34 بالدائره الأولي، و18بالدائره الثانية، و26 بالدائرة الثالثة، و40 بالدائره الرابعة. وتم تقديم أوراق الترشح بلجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار أسامه السيد شعت، بمجمع محاكم كفرالشيخ بمدينة كفرالشيخ. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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