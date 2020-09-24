شكرا لقرائتكم خبر عن محمد داود لـ«المصري اليوم»: محطات التحلية أقل استهلاكا للطاقة وتأثيرا على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد داود أستاذ الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبى، أن محطات التحلية تستهلك معدلات مرتفعة من الطاقة وتعتمد على نوع التقنية المستخدمة، فبينما تنتشر في دول الخليج العربي محطات التحلية الحرارية المشتركة بهدف إنتاج الطاقة الكهربية والمياه فإن الإتجاه العالمي الآن هو التوسع في استخدام محطات التحلية بالأغشية نظرا لإنحفاض معدل استهلاك الطاقة به حيث يصل إلى 5 إلى 7 كيلووات ساعة للمتر المكعب من المياه المحلاه.

وأشار داود أن الآثار البيئية لمحطات التحلية تختلف وفقا للمرحلة التي تمر بها، ففي مرحلة الانشاء وإقامة أعمال البنية الأساسية للمحطة ومنها تركيب خطوط أنابيب صرف المياه الرجوع عالية الملوحة في البحر يؤثر ذلك على البيئة البحرية وخط الشاطئ وقد يحدث اضطراب لقاع البحر يؤدي إلى عكارة شديدة وتلوث الماء والتأثير على الكائنات البحرية القاعية.

وفي مرحلة التشغيل قد يؤدي سحب الماء من البحر إلى سحب كائنات بحرية داخل خطوط الأنابيب المغذية للمحطة، كذلك فإنه في مرحلة التشغيل فإن غازات الدفيئة المنبعثة نتيجة استهلاك الطاقة من المحطات تمثل تأثيرا على البيئة.

وبشأن محطات التحلية في مصر، ذكر داود أن جميع محطات التحلية التي تم إنشاؤها هي محطات تستخدم طرق الأغشية (التناضح العكسي) وهي أقل استهلاكا للطاقة الكهربية وبالتالي أقل تأثيرا على البيئة.

لكن التأثير الرئيسي الناجمة عن محطات تحلية المياه هي إعادة المياه الناتجة من عمليات التحلية أو ما تسمى بالرجوع الملحي، والتي تتميز بملوحة وحرارة عاليتين، والتي يؤثر تصريفها على الكائنات البحرية الحساسة، مثل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية.

وتابع داود :«فى محطات التحلية التي نستخدمها في مصر فإن معدل الارتجاع يتراوح بين 30% إلى 50% من كمية المياه المغذية للمحطة، وهذا يعني أن معدل تركيز الأملاح في المياه الخارجة من المحطة يزيد بنفس المعدل تقريبا عن تركيز الأملاح في المياه البحرية المغذية للمحطة ،ولكن مع التصميم الجيد للمصب وإبعادة عن خط الشاطئ ومع وجود حركة التيارات البحرية والأمواج وعمق الماء والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه البحرية وضعف كميات التصريف بالنسبة للبحر ينعدم هذا التأثير تقريباً.

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