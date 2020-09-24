شكرا لقرائتكم خبر عن منذ اليوم الأول.. 84 مرشحا محتملا بالدوائر الفردية لـ«النواب» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 10 متطلعين للترشح لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الفردية الاربعة، اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد المتقدمون إلى 84 راغبًا في الترشح، منذ فتح باب قبول طلبات الترشح يوم الخميس الماضي 17 سبتمبر الجاري.

حيث تلقت اللجنة التي يترأسها رئيس محمكة بني سويف الابتدائية، اليوم الخميس، ثلاث 10 طلبات ترشح هم: ثروت يوسف الداعوري وأبوالخير جابر عبود ومحمد أحمد محمود ومحمد سيد زعزوع وسيد عبدالرحمن محمد، بالدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» ومحمد فوزى الريدي وشعبان رمضان حسين، بالدائرة الثانية «الواسطى وناصر» ومحمد عبدالحميد كساب، بالدائرة الثالثة «بندر ومركز إهناسيا» وأبوجبل محمود احمد واسلام العرب محمد، بالدائرة الرابعة «ببا والفشن وسمسطا».

وكانت لجنة تقسيم الدوائر خصصت 16 مقعدًا لمحافظة بني سويف بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها «مركز وبندر بني سويف» ومخصص لها «مقعدين» والدائرة الثانية مقرها «مركزي ناصر والواسطى» ومخصص لها «مقعدين» والدائرة الثالثة مقرها «مركز ومدينة إهناسيا» ومخصص لها «مقعد واحد» والدائرة الرابعة مقرها مراكز «ببا والفشن وسمسطا» ومخصص لها 3 مقاعد.

وخلال الأيام الماضية تلقت اللجنة 24 طلب للترشح بالدائرة الأولى و30 طلب ترشح بالدائرة الثانية، و6 راغبين في الترشح بالدائرة الثالثة، و24 طلب ترشح بالدائرة الرابعة، ليصل إجمالي عدد طلبات الترشح بالدوائر الفردية الـ4 إلى 84 طلب ترشح.