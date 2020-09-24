شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 1.6 مليون مواطن ضمن مبادرة «الأمراض المزمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فحص مليون و654 ألفًا و934 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى» تحت شعار «100 مليون صحة»، إلى جانب تقديم العلاج لـ414 ألفًا و111 مواطنًا بالمجان، وبداية التوسع فى الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة منذ 18 سبتمبر الجارى حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن المبادرة أصبحت تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن 40 عامًا للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والذين يبلغ عددهم 28 مليونًا، بناءً على توجيهات الوزيرة بالتوسع فى الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة، لافتًا إلى أنها تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة «السكر وضغط الدم والقلب»، وخدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين عليها.

وأضاف «مجاهد» أن المبادرة تستمر فى فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر المقبل، ودعا المواطنين ذوى السن فوق 40 عامًا إلى التوجه لأماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذوى السن الأقل من 40 عامًا، ويعانون أمراضًا مزمنة، إلى الاطمئنان أيضًا على حالتهم الصحية، مردفًا: «فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المرضى إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقِّى العلاج بشكل دورى بالمجان من خلال (كارت المتابعة)، كما أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من 9 صباحًا حتى 9 مساءً».

وأشار «مجاهد» إلى أنه يتم تقديم خدمات المبادرة فى جميع المحافظات، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، وأكثر من 750 قافلة طبية، و6548 فريقًا طبيًا تم تدريبهم على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، و757 فرقة متحركة تم نشرها بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، مثل المساجد، والكنائس، والنوادى، والمولات التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، منوهًا بأنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى «http://www.100millionseha.eg»، وتطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة «15335».

وأوضح «مجاهد» أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس «كورونا» وغير المصابين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

على صعيد متصل، أشارت الوزارة إلى أنه تم خروج 700 متعافٍ من «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 91843 حالة حتى الآن. وقال «مجاهد» إنه تم تسجيل 121 حالة إصابة جديدة، ووفاة 16 حالة أخرى، لافتًا إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر حتى الآن هو 102375 حالة، بينهم الـ91843 حالة شفاء، و5822 حالة وفاة.

إلى ذلك، انتهى قطاع الطب الوقائى بالوزارة من إعداد خطة للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، بالتعاون مع وزارة التعليم، وبإشراف من منظمتى «الصحة العالمية» و«يونيسيف»، على أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأى متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقى على اتخاذ القرارات.

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وأشار القطاع إلى أنه سيتم التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة، يتم جمعها بمعرفة وزارة الصحة فى أكياس حمراء، لتمييزها عن باقى مخلفات القمامة، كما سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن من هذه المخلفات منعًا لانتقال أى عدوى بين الأطفال أو المدرسين.