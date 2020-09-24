شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال توسعة طريق «القاهرة - الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار أعمال توسعة طريق الفيوم في اطار أعمال التطوير ورفع كفاءة طريق «القاهرة/ الفيوم».

وأشار في «بيان» إلى أنه سيتم غلق حارة مرورية بجوار الرصيف لطريق الواحات قبل تقاطع طريق الفيوم يومي «الجمعة والسبت» المقبلين.

في السياق، ذاته شرع الجهاز في دهان عدد من المطبات وتركيب عواكس إضاءة (عين القط) في بعض أحياء المدينة ضمن خطة الجهاز في تحديث منظومة الإضاءة.