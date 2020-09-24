شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يشاركون فى تشييع جثمان رجل الأعمال محمد خميس بالعاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شيع الألاف من المواطنين مساء اليوم الخميس ، جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس ، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، فى جنازة شعبية مهيبة، شارك فيها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ، وعدد كبير من رجال الأعمال والصناعة ، والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الطوائف المسيحية ورجال الدين الإسلامي وجمع غفير من العاملين بالمصانع والمؤسسات.

أدي المشيعون صلاة الجنازة علي الفقيد الراحل بمصنع النساجون انترناشيونال بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وسط إلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم دفن الجثمان بمقابرالعائلة بالروبيكي بالمدينة ، وسط حالة من الحزن داخل اتحاد المستثمرين، حيث يعد خميس الأب الروحى للكيان ، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الراحل كان رائدا من رواد الصناعة الوطنية ، محبا لوطنه ويعد قامة وطنية عظيمة قضي عمره فى خدمة الصناعة والوطن، وكان دائم المشاركة فى دعم الجهود المجتمعية وإقامة المشروعات التنموية والخدمية من خلال مؤسسته الاجتماعية، فضلا عن صروحه الصناعية التى يشار بها بالبنان داخل مصر وخارجها ،فكانت ولا زالت تمثل وقود الصناعة المصرية وتوفر فرص عمل حقيقية للمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

فيما أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ، أن الفقيد الراحل كان قيمة وقامة وقدوة لكيان المستثمرين، وكان عصامي من الدرجة الأولى وصرح صناعي غير مسبوق فى عمله، كما أنه كان محبوب من الجميع وسباق بالخير ، فضلا عن تعامله الإنساني مع فريق العمل والعاملين، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة.

وقال اللواء أركان حرب حمدي بخيت محلل استراتيجي ، أن الراحل محمد فريد خميس كان من القامات والعلامات الهامة فى التاريخ المصري علي مدي عقود مضت، حيث كان يمثل فكر واضح فى أعمال الاستثمار، وكان بمثابة النواة التى أنشأت حولها مدينة العاشر من رمضان لتصبح مدينة صناعية، واستطاع الفقيد الراحل أن ينمي تلك الصناعات داعما للاقتصاد المصري .

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وأضاف أن هذا الرجل حفر اسمه فى تاريخ الصناعة بشتي نواحي العالم، فهو رائد للصناعة المصرية ورأس مال وطني، فدائما ما كان يدعم مطالب واحتياجات المواطنين علي كافة المستويات، ناهيك عن معاملات هذا الرجل الإنسان مع فريق العمل والعاملين فى المؤسسة، فكان سباق بالخير حتى ترك خلفه سيرة عطرة وأصبح له مكانة كبيرة في قلوب العديد من المواطنين نستشعرها اليوم من خلال المظاهر التى نراها أثناء تشييع جثمانه الطاهر وسط حضور جمع غفير من محبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

يذكر أن خميس كان من رواد الصناعة في مصر، وكان من أبرز رجال الاعمال دعما لمصر في العديد من المواقف الحاسمة، ووصفه الكثيرون بأنه طلعت حرب مصر ورائد الصناعة المصرية ،ويؤمن بأن الإنسان هو أساس نهضة الأمم ورقي المجتمعات ، وأن السبيل هو العلم المتميز ، والبحث العلمي المتقدم ، ويؤمن كذلك بأهمية الدور الاجتماعي لرأس المال ، متزوج ولديه إبن يدعي محمد ، وإبنتان إحداهما تدعي ياسمين والأخري فريدة وله ثلاثة أحفاد عمر ، وملك ، وأسامة ، حصل الفقيد الراحل علي بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس 1961، وماجستير تكاليف صناعية ، ودراسات في صناعة النسيج، كما حصل الدكتوراه من جامعة لافبرا بريطانيا 2008 ، وحصل على أرفع وسام بلجيكي في مايو 2008 قلده له ولي عهد بلجيكا

أسس خميس مجموعة الشرقيون وهي مجموعة متكاملة تعمل في مجال المنسوجات والبتروكيماويات ،

وتضم هذه المجموعة عدة شركات ، تعمل في تصنيع السجاد، الألياف، الغزل، البتروكيماويات ، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المتعلقة بها محلياً وعالمياً ، وتشمل عدة مجالات منها السياحة، العقارات، المفروشات، الصناعات الزراعية، البتروكيماويات، بالإضافة إلى التجارة الدولية ، وتضم المجموعة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، ماك، النساجون الشرقيون ، إنترناشيونال، الشرقيون للتنمية العمرانية، الشرقيون للتمية السياحية، الشرقيون للتنمية الزراعية، الشرقيون للمشروعات الصناعية، افكو منتجات ألياف، المصرية للبروبولين والبولي بروبيلين، العاشر من رمضان للتنمية والخدمات التعليمية ودائماً ما تحصد منتجات النساجون الشرقيون جائزة الأفضل في العالم ، في هانوڤر بألمانيا ، وأطلانطا بأمريكا ، وسط مشاركات دولية واسعة .

ومن أهم مساهماته في العمل العام رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، و مؤسس أكاديمية الشروق ، ورئيس مجلس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل بمجلس الشورى سابقاً ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية سابقاً،و رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر ، وعضو المجلس الأعلي للاستثمار ، برئاسة رئيس الجمهورية ، ومؤسس ورئيس بعض المنظمات الغير حكومية مثل مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، ومؤسسة خميس لتنمية المجتمع.

تشييع جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس في مدينة العاشر من رمضان

تشييع جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس في مدينة العاشر من رمضان

تشييع جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس في مدينة العاشر من رمضان