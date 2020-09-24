شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح وحدة علاج الأورام بمستشفى بدر الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان؛ وذلك بحضور الأستاذ الدكتور شريف رسلان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وأ. م. د وائل عمر مساعد المدير التنفيذي، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى، والدكتورة نرفانا حسين المشرف على قسم علاج الأورام.

وتهدف وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج بشكل آمن، مجهزة بأحدث الإمكانات؛ وذلك في إطار دور كلية الطب لتقديم خدمة طبية متميزة دون عناء لمرضى الأورام.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خلال الافتتاح إلى أن علاج الأورام يمثل تحديا على مستوى العالم، وأن الجامعة من خلال ما تضمه من كوادر علمية وطبية في مختلف التخصصات تسعى لتوفير الرعاية الصحية، بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض، ومن ثم توفير العلاج الطبي للمنتفعين من سكان المناطق المحيطة، وذلك لتخفيف العبء على مرضى الأورام من أهالي المنطقة، وتهيئة سبل الشفاء واستئصال المرض.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الوحدة توفر سبل الراحة للمرضى لما توفره من الخدمات والأسِرَّة الموجودة بالوحدة كما أنه سيتم عمل قاعدة بيانات لجميع المرضى الذين يحتاجون العلاج الكيميائي ويتلقونه بالوحدة بمجرد دخول الحالات إلى المستشفى وحتى آخر جرعة علاج لهم، بهدف متابعة الحالات باستمرار ومعرفة آخر التطورات الخاصة بكل حالة، مضيفًا أن قاعدة البيانات هذه سوف يستطيع من خلالها الكوادر الطبية وطاقم التمريض في المستشفى متابعة هذه الحالات بشكل صحيح وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة لها وحتى بعد مغادرة المستشفى، مؤكدًا أنه سيجري دعم الوحدة بأجهزة علاج إشعاعي تصل تكلفتها إلى ما يقرب من خمسين مليون جنيه، بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي لتوفير منظومة متكاملة لعلاج الأورام.

وأكد الدكتور شريف رسلان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، أن عملية التطوير ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في صورة تحاكي المستشفيات الخاصة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى.

وهنأ الدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر أهالي المنطقة بافتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي، مشيرًا إلى أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى، وكذلك تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والعيادات الخارجية من أجل استيعاب وخدمة أكبر عدد ممكن من سكان المناطق المحيطة من أبناء الشعب المصري.

كما أوضحت الدكتورة نرفانا حسين المشرف على الوحدة أن دور الوحدة هو تقديم العلاج الكيميائي والعلاج الموجه وعلاج الأورام بشكل عام بالإضافة إلى التشخيص والمتابعة من قبل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأورام، وجرى إنشاء وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي مزودة بكل ما يلزم من كوادر بشرية ومعدات ومستلزمات طبية وصيدلية إكلينيكية، مشيرة إلى أن الوحدة تخفف من معاناة المرضى وذويهم وتزيح عن كواهلهم عبء التنقل من أماكن سكناهم.

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جدير بالذكر أن مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان تم تجهيزها وتحديث جناح العمليات بها بأفضل وأحدث الكبسولات الجراحية الألمانية وأحدث أجهزة التخدير، وتم إنشاء وحدة قسطرة قلبية وأوعية دموية تعد الأحدث عالميا بالإضافة إلى وحدتين: رعاية مركزة سعة (١٤) سريرًا، بالإضافة إلى الرعاية الموجودة بسعة (٨) أسِرِّة، وقسم الأورام والأشعة المقطعية والمعامل والاستقبال والسكن الخاص بالأطباء والتمريض والقسم الداخلي والطوارئ.