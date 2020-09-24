شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل المركزية في المحافظات تواصل فحص (PCR) للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المعامل الإقليمة بالمحافظات إجراء فحص الحمض النووي PCR لكورونا للمسافرين للخارج، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية .

في دمياط، قال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن معدلات الشفاء بمستفيات الحجز في تزايد، لافتا أن غرفة العمليات تتابع بشكل يومي معدلات الاصابة الشفاء، والوقوف على التجهيزات المطلوبة وتوفير أية معدات طبية لازمة .

في الشرقية، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لكورونا لعدد ٩٢٤٠ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتي الآن، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين،

يأتي ذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني

https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

وفى شمال سيناء، سجلت المحافظة حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بكورونا أثناء تلقيهما العلاج في مستشفي العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 30 حالة على مستوي المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الحالتين لرجلين أحدهما في منتصف الخمسينات والثاني في منتصف السبعينات من العمر من مدينة العريش، حيث توفيا نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفي العريش العام عقب إصابتهما بالفيروس.

أضاف شوكه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالتين في مقابر مدينة العريش بمعرفة أدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بالعريش تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتيهما

أشار شوكة، إلى وفاة 21 حالة من مدينة العريش من قبل، و4 حالات من مدينة بئر العبدوحالتين من مدينة الشيخ زويد وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء، نتيجة الإصابة بالفيروس..

وفى 6 أكتوبر بالجيزة، وصلت المعامل المركزية إجراء الكشف على عدد من المسافرين إلى بعض الدول الأجنبية ضمن الإجراءات الإحترازية لفحص كورونا فيما واصلت المستشفيات خروج عدد من المصابين بالفيرس عقب تماثلهم للشفاء.