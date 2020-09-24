«الإسكندرية الأزهرية» تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودروع تفوق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حفل المنطقة الأزهرية فى الاسكندرية، والذى نظمته لتكريم أوائل الطلاب بمختلف الشهادات التعليمية الخميس، تنفيذ عروض مسرحية وابتهالات دينية قدمها الطلاب.

وكرم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، أوائل الطلاب لجميع الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات، بحضور لفيف من قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية، والقيادات السياسية، وأولياء الأمور، وبعض شيوخ المعاهد.

وأكد "هاشم"، في كلمته بالحفل على الدور البارز للأزهر الشريف داخل وخارج مصر في نشر المنهج الوسطي للإسلام، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ لما يقدموه من دعم مستمر للعملية التعليمية للطلاب.

كما وجه رئيس المنطقة الازهرية، التهنئة للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، ومنحهم شهادات تقدير ودروع التفوق.

بدوره أكد الدكتور أيمن عبدالغني،وكيل قطاع المعاهد، على الطلاب بضرورة المحافظة على تفوقهم، وأن لهم كل الفخر ؛ لتفوقهم هذا العام في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، ثم قدم الطلاب بعض الفقرات من إنشاد ديني، وعرض مسرحي، وإلقاء شعر.

حضر التكريم، علاء العريان الوكيل الثقافي، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظ نائبًا عن المحافظ، والدكتور أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد، وفاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال.

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق

بعروض مسرحية وابتهالات دينية .. "الإسكندرية الأزهرية " تكرم أوائل الشهادات وتمنحهم شهادات تقدير ودورع تفوق