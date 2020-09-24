شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح» يكرم المدارس المتميزة والطلاب الموهوبين بنشاط الصحافة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس مديري المدارس المتميزة بنشاط الصحافة المدرسية والطلاب الفائزين بمراكز متقدمة على مستوي الجمهورية بالمسابقات الصحفية بالقاعة الكبري بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وميسرة محمود موجه عام الصحافة المدرسية .

وأشاد الدكتور النيلي بإنجازات توجيه عام الصحافة المدرسية وحصول تعليم مطروح وأبنائه على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية مقدماً التحية والتقدير لمديري المدارس المتميزة في نشاط الصحافة المدرسية والطلاب الموهوبين بذلك النشاط التربوي الهام.

وطلب وكيل الوزارة من موجهي وأخصائيي الصحافة المدرسية بذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى في العمل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد منتصف أكتوبر المقبل للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح، في مجال الصحافة المدرسية والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى في المستقبل .