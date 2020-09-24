شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية» توقع بروتوكول تعاون مع مصلحتى الضرائب والجمارك الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقع شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالغرفة التجارية المصرية فى الاسكندريه، الأحد المقبل، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة و مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية لحل أزمة القيمة المضافة.
وذكرت الشعبة فى بيان لها الخميس، أن البروتوكول يستهدف حل ازمه القيمة المضافة ودعم التواصل مع الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني.
ووجهت الشعبة الدعوة لقيادات مصلحة الجمارك وسلطة الطيران المدنى مصر للطيران، وعدد من خطوط الطيران وشركة مطار القاهرة، للحضور.
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