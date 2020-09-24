شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «الحي المتنقل» بسوهاج: سيارة تجوب الشوارع لتقديم الخدمات الحكومية (صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن إنطلاق وتفعيل خدمة «الحي المتنقل» بالمحافظة، وهي عبارة عن سيارة بها وحدة متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وقال المحافظ- في تصريحات له اليوم- أن الخدمة بدء تفعيلها في حي غرب مدينة سوهاج، وتأتى ضمن التوجيهات الحكومية بشأن التيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية لهم في سهولة ويسر، ومن ضمنها استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن المبادرة انطلقت فعالياتها اليوم بميدان العارف بالله إبتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري، على أن تقوم رئاسة حي غرب بتقديم خدمة الحي المتنقل 3 أيام أسبوعيا .

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من الخدمات الحكومية، لافتا إلى أنها الخدمة الأولى من نوعها بمحافظات الصعيد، وهى تقوم على التنقل بين ميادين وشوارع الأحياء والمدن المختلفة، وتقديم خدماتها للمواطنين وبخاصة كبار السن وذوي الإعاقة.

إنطلاق خدمة "الحي المتنقل" بسوهاج: سيارة بها وحدة متنقلة تقدم خدماتها الحكومية للمواطنين

إنطلاق خدمة "الحي المتنقل" بسوهاج: سيارة بها وحدة متنقلة تقدم خدماتها الحكومية للمواطنين

إنطلاق خدمة "الحي المتنقل" بسوهاج: سيارة بها وحدة متنقلة تقدم خدماتها الحكومية للمواطنين

إنطلاق خدمة "الحي المتنقل" بسوهاج: سيارة بها وحدة متنقلة تقدم خدماتها الحكومية للمواطنين

إنطلاق خدمة "الحي المتنقل" بسوهاج: سيارة بها وحدة متنقلة تقدم خدماتها الحكومية للمواطنين