شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: دمج 5 كليات تربية ضمن مشروع القضاء على الأمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان اليوم الخميس،على الخطة التنفيذية المقترحة من كلية التربية لدمج كليات التربية الخمس فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية، وكذلك عقد 4 ورش تدريبية اونلاين فى مجال محو الأمية، لدمج طلاب كليات التربية الخمس فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية خلال شهر أغسطس، وعقد ورش عمل تدريبية TOT أونلاين فى مجال محو الأمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكليات التربية الخمس وذلك يوم 27/8/2020.

وأحيط المجلس الذي حضره الدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة الاسكندرية،علماً بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأحيط المجلس بما تم مناقشته فى لقاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومع مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بعنــوان "اعتماد مؤسسات التعليم العالى فى العصر الرقمى".

واستعرض المجلس، نموذج خطة الأنشطة لمتحف وقاية النبات بكلية زراعة سابا باشا للعام الجامعى 2020/2012، وكذلك تقرير عن الدورة التدريبية الخاصة بفريق عمل المتاحف بجامعة الإسكندرية والتى تهدف للتعريف بمفهوم المتاحف وكيفية إدارتها بمقتنياتها وتنظيم أنشطتها المختلفة بناء على خطة لجنة تطوير متاحف الجامعة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية الزراعة سابا باشا، عن مخاطر خدمة المجتمع فى عام وقدم المجلس شهادة تقدير لها عن دورها الكبير فى هذا الملف.

واستعرض المجلس تقرير الجامعة لحساب البصمة الكربونية داخل كلياتها المختلفة والمباني الإدارية، تطبيقاً لمفاهيم الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة وكذلك خطة الجامعة للدخول فى التصنيف الأخضر للجامعات وآخر تطورات ملف الجامعة للمشاركة فى التميز الحكومي خلال الشهر المقبل من خلال عقد ورش عمل للجهات المشاركة.

Advertisements

بينهم وحدة معملية لتحلية مياة البحر والمياة الجوفية .. جامعة الاسكندرية توافق على 4 مشاريع بحثية (صور)

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يرأس أخر مجلس لقطاع خدمة المجمتع والبيئة .. والجامعة تحتفل بـ"تورتة"

بينهم وحدة معملية لتحلية مياة البحر والمياة الجوفية .. جامعة الاسكندرية توافق على 4 مشاريع بحثية (صور)

بينهم وحدة معملية لتحلية مياة البحر والمياة الجوفية .. جامعة الاسكندرية توافق على 4 مشاريع بحثية (صور)

بينهم وحدة معملية لتحلية مياة البحر والمياة الجوفية .. جامعة الاسكندرية توافق على 4 مشاريع بحثية (صور)

بينهم وحدة معملية لتحلية مياة البحر والمياة الجوفية .. جامعة الاسكندرية توافق على 4 مشاريع بحثية (صور)

بينهم وحدة معملية لتحلية مياة البحر والمياة الجوفية .. جامعة الاسكندرية توافق على 4 مشاريع بحثية (صور)