شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يعقد ورشة عمل لتأهيل الكوادر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي لحقوق الإنسان فرع السويس، تحت إشراف منتصر صالح، رئيس الفرع، ورشة عمل حول إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية في مجال حقوق الانسان وذلك على مدار يومين.

وناقشت الورشة بعض الآليات التي يستخدمها المجلس لحل مشاكل المواطنين والطرق التي تم استحداثها لسرعة وصول الشكوى ومن ثَم حلها في أقرب وقت، وتقديم نفس الخدمة للمصريين المقيمين بالخارج لسرعة التواصل مع وزارة الهجرة وحل مشاكلهم ايضاً أو احالتها إلى جهات الاختصاص المختلفه بعد دراستها ثم متابعتها بعد ذلك أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونيه الواجبه ومساعدتهم في اتباع تلك الاجراءات اوتسويه الموضوع وحله مع الجهات المعنيه .

و في إطار الاتفاقيات العديده التي يعمل المجلس في إطارها اتفاقيه القضاء على التمييز ضد المرأه واهميه المساوه بين المرأه والرجل مثل احقيتها في العمل ومنح الجنسيه لأطفالها والتعليم وايضاً المساواه في ميادين الرعايه الصحيه منها عدم السماح بالزواج المبكر وختان الاناث والحق في التطعيمات الدوريه ومتابعه الحمل وعدم التفريق بين البنت والولد في العلاج والتغذيه وغيرها من الحقوق التي لايمكن سلبها منها تحت أي ظرف من الظروف .

وقد شارك في ورشه العمل الكوادر الفاعله مع المجلس القومى لحقوق الانسان على مدار عده سنوات متتاليه في مجال العمل الحكومى من مديريات الصحه والتربيه والتعليم والقوى العامله والاحياء الخمس والتضامن الاجتماعى والاعلام وغيره من الجهات الحكوميه للتواصل لحل مشكلات المواطنين المرتبطه بهذه الجهات الحكوميه وتم الاتفاق على تكوين لجنه حقوقيه ترأسها اداره خدمه المواطنين بديوان عام محافظه السويس وممثلينها في المؤسسات الحكوميه المختلفه لسرعه التواصل وحل المشكلات الخاصه بأهالى السويس كلاً في مجال عمله .

ورشة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالسويس