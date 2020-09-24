شكرا لقرائتكم خبر عن يحوي آخر كسوة كعبة صنعتها مصر.. وزير السياحة يزور المتحف القومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي تجري على قدم وساق، استعدادًا لاستقبال المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى تفقد أعمال تجهيز قاعة العرض المركزية تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

كما تفقد وزير السياحة والآثار عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءًا مكملا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف، وهي قاعة المومياوات الملكية.

وأوضح إيهاب عبدالحميد، مدير نظم تكنولوجيا المعلومات بهيئة المتحف أن عرض المالتيميديا يتكون من شاشتين عرض تفاعلية ضخمة، شاشة الدائرة على شكل دائرة قطرها 11 مترًا، تعلوها شاشة ثانية على شكل حلقة ارتفاعها 2متر وقطرها 11مترًا بطول 18مترًا، وهي مكملة لشاشة الدائرة حيث يوجد تزامن في عرض المحتوى بين الشاشتين.

وأشارت د. منال غنام، مدير قسم الترميم بهيئة المتحف، أنه جارٍ حاليًا تعقيم التوابيت الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك داخل وحدة تعقيم (أنوكسيا) مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية مثل تلك الموجودة بمتحف اللوفر بباريس.

ويعكف مرممو المتحف الآن على ترميم مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي مثل مجموعة البردي من نصوص كتاب الموتى، وجزء من كسوة الكعبة المصنوعة من الحرير ومطرزة بخيوط الذهب والفضة؛ وتعتبر هذه القطعة هي آخر كسوة كعبة تم صنعها في مصر.

وتعرض قاعة العرض المركزي حوالى 1500 قطعة، بالإضافة إلى نحو 350 قطعة بقاعة العرض المؤقت.

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ويوجد بالمتحف مركز لترميم الاثار مجهز بأحدث الأجهزة العلمية للفحوص والتحاليل الخاصة بالآثار، وهو المتحف الوحيد في جمهوريه مصر العربية الذي يحتوي على جهاز الكربون المشع (C14) ومعملا لـDNA ووحدة أنوكسيا.