أستاذ بالأزهر لـ "واعظات ليبيا": الوطن أغلى ما يملك الإنسان وحمايته فرض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هبة عوف، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر، إن الوطن هو أعز ما يملك الإنسان، وأغلى شيء عنده، فحب الوطن أمر فطري، مغروس في النفس الإنسانية، موضحة أن كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته.

وأوضحت "عوف"، خلال محاضرتها بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لواعظات ليبيا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أن الحفاظ على الوطن مسئولية جميع المواطنين، لاسيما المرأة التي هي أساس بناء المجتمع، حيث كرمها الله تعالى بوظيفة الأمومة وتربية الأجيال، مشددة على أن حب الوطن لا يكون بمخالفة القوانين والاحتيال على الأنظمة.

وبيّنت، أن الإسلام قد حث أتباعه أن يحافظوا على أراضي أوطانهم، وأن يدافعوا عنها ضد كل غاصب ومعتدي، فقد جعل الرسول الموت من أجل الوطن شهادة كما جاء في الحديث "من قُتل دون أهله فهو شهيد".