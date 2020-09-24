مواعيد جديدة.. إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية ومد تخفيضات التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأوضح محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم تغيير مواعيد العروض بالمناطق الخمس (الأهرامات، الكرنك، فيله، أبو سمبل، إدفو) وذلك لتنشيط السياحة الداخلية وإعادة السياحة بوجه عام.

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وأضاف أنه سيتم تعديل مواعيد العروض في كافة المناطق وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل على أن تكون بمناطق: الهرم، الكرنك، وأبوسمبل في السابعة مساء، ومنطقة إدفو في السادسة مساء، ومنطقة فيله في السادسة والنصف مساء.

وأشار عبدالعزيز، إلى أنه سيتم تمديد فترة التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية خلال شهر أكتوبر لتصبح ٤٥ جنيها بدلا من ٨٠ جنيها وسعر التذكرة Vip يبلغ ٦٥ بدلا من ١٠٠ جنيه.

وأوضح أنه سيتم إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات المختلفة حيث سيتم استقبال رواد الصوت والضوء بكافة الجنسيات مع التشديد على تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام التام بذلك، ويمكن للسائح أيضا استخدام سماعات الترجمة الفورية للاستمتاع بلغة بلده في أي وقت.