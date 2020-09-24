نقل النواب: ميكنة خدمات المرور تتيح للمواطنين تسهيل التعاملات دون عناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، باستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير، حيث قامت وزارة الداخلية بتقديم عدد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم في تسهيل الإجراءات والتعاملات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات.

وأوضح زين الدين، في بيان، أن الحكومة، بحسب وزارة التخطيط، وضعت برنامجا شاملا لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية من خلال إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا بهدف تقديم الأفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول للمعلومات ودعم اتخاذ القارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين واحتياجاتهم، ما يساعد على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن ويوفر مزيدا من الشفافية ويحجم الفساد ويعظم العائد ويخفض النفقات.

وأشار إلى أن التعامل المميكن يوفر الوقت، لتصبح العمليات أسرع كما أنه يقلل من الأخطاء البشرية، ويعمل على تقليل الفساد الإداري الموجود، وأن النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.