الثلاثاء.. الأوقاف تنظم ندوة حول "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تعقد وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي بعنوان "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان".
ويشارك في الندوة كل من الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الندوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.
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