بعد ضبط 3.. كم متهمًا هاربًا بقضية اغتصاب "فتاة فيرمونت" حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أعاد الإنتربول المصري، اليوم الخميس، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضية اغتصاب "فتاة فيرمونت" بعد القبض عليهم في لبنان أغسطس الماضي.

وبعد القبض على المتهمين الثلاثة وهم نجل لاعب كرة سابق وشقيقين سيتم عرضهم لاحقًا على النيابة العامة، وبذلك ارتفع عدد المضبوطين في القضية (المتهمين في واقعة الاغتصاب) إلى 5، فيما بقيّ 4 متهمين هاربين (أحدهم في الولايات المتحدة الأمريكية).

وكانت النيابة أكدت اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة فيرمونت، والذين ثبت مغادرتهم للخارج عبر ميناء القاهرة الجوي؛ اثنان منهم غادرا يوم 27 يوليو الماضي ثم أربعة يوم 29 يوليو ثم الأخير قبل إصدار أمر وضعهم على قوائم الترقب والوصول يوم 4 أغسطس الماضي بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها.

Advertisements

وحتى الآن تضم قضية الاعتداء جنسيًا على فتاة فيرمونت 9 متهمين: اثنين (محبوسان) وثلاثة (قيد التحقيق) و4 (هاربين)، فيما صدر أمر بحبس 3 متهمين آخرين في شقٍ ثان من القضية متعلق بممارسة الشذوذ والجنس الجماعي وتعاطي المواد المخدرة وأخلي سبيل 3 آخرين في تلك الواقعة.

بدأت القضية أواخر يوليو الماضي، حينما تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم حروف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.