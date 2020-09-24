"الإنتربول" يخطر نيابة التعاون الدولى بتسلم 3 متهمين في قضية "الفيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أرسلت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خطابا إلى نيابة التعاون الدولي بشأن تسلم 3 متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة الفيرمونت".

ووصلت مأمورية الإنتربول مطار القاهرة الدولي وبرفقتهم المتهمين الثلاثة: "أحمد. ح. ط." و"عمرو. ح. م." وشقيقه "خالد"، وتم احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين في القضية. وتشير التحقيقات بأن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين في القضية.

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وتوجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.

البداية تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغ من فتاة تعرضت للاعتداء الجنسي داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، بتاريخ 4 أغسطس الماضي. وأمرت النيابة بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و 28 و29 يوليو الماضي، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيقات.

وأمرت بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم. وأرسلت النيابة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.