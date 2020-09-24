مرور الجيزة: غلق تقاطع شارعي ثروت والسودان لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمدة يومين بدء من غد الجمعة. وأوضحت الإدارة أن الأعمال تبدأ من الساعة ١٢ صباحا وحتى الخامسة صباحا؛ لتنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعمال مد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان. الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال؛ لضمان آمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمنع أي تكدسات.

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