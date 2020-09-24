١٠ مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وجرار زراعي بمركز البدرشين جنوب الجيزة. تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية المرازيق. Advertisements وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارتين ميكروباص وجرار، ما أسفر عن إصابة ١٠ أشخاص، نقلوا إلى المستشفى. ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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