مصر | إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 10 اشخاص بكسور وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وجرار زراعي بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية المرازيق، ووجود مصابين.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن اصطدام سيارتين ميكروباص وجرار زراعي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.