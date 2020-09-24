أخبار مصر | السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها ما تناولته بعض المواقع الصحفية عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية.

وأعلنت الهيئة أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر مما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في اي اصابات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بتحرك فرق الانقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة هذا وقد تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين نهو التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وفحص المخدرات.