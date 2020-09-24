أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقنصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين، لعرض ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصرًا مهمًا لجذب الاستثمارات

من جانبه عرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده، وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى " قانون المالية العامة الموحد "، والذى جاء متوافقًا مع الدستور المصرى الجديد، وذلك إنطلاقًا من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى تتضمن تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.



وفي سياق منفصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك رقما قوميا لكل عقار ووحدة سكنية في مصر بهدف استكمال هذه المنظومة قبل نهاية 2021 لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذا سيساهم في حماية الأصول العقارية للمواطنين المصريين بحيث يعلم كل مواطن حقوقه والتزاماته.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة لاستئناف عملية البناء قريبًا.

