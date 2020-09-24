أخبار مصر | عاجل.. السيسي يجتمع بوزير المالية ويصدر توجيهات جديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يجتمع بوزير المالية ويصدر توجيهات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية".

وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في اطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا. ووجه الرئيس بالاستمرار في متابعة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. كما وجه الرئيس بالسداد النقدي للمتأخرات والمستحقات المتراكمة لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي ٢٠ مليار جنيه، وذلك ترسيخاً لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير.

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن