أخبار مصر | التعليم العالي تعلن صدور قرارات جمهورية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من دكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسا لجامعة الأقصر، وتعيين دكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية".

وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في اطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

ووجه الرئيس بالاستمرار في متابعة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.