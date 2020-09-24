أخبار مصر | التعليم العالي تعلن صدور قرارات جمهورية جديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم العالي تعلن صدور قرارات جمهورية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من دكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسا لجامعة الأقصر، وتعيين دكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية".
وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في اطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
ووجه الرئيس بالاستمرار في متابعة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.