أخبار مصر | وزير الإعلام يشارك في جولة بمطار شرم الشيخ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام يشارك في جولة بمطار شرم الشيخ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اليوم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفير وقنصل وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك للاضطلاع على تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجولة بدأت بتفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب ومكتب الحجر الصحي وخيمة فحص PCR بالمطار، وتأكد الجميع من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية.

Advertisements

وأضافت: "تابع الحضور تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والزائرين والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك اطمأنوا على جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار".

وتابعت: "تأتي هذه الجولة في إطار زيارة لمدينة السلام، شرم الشيخ، استعدادا لاطلاق مبادرة "ايكو ايجيبت" غدا من محمية رأس محمد، وهي مبادرة تطلقها وزارات البيئة والسياحة والإعلام لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية ورفع الوعي البيئي لدى كافة المواطنين، وبحضور عدد كبير من سفراء الدول المختلفة والشخصيات العامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية".

وأكد أسامة هيكل أن هذه المبادرة تؤكد على توجه الحكومة للعمل التكاملي بين الوزارات والجهات المختلفة، وأصبح هناك ضرورة للتأكيد على أن السياحة لا تتعارض مع الحفاظ على البيئة وجهود التنمية، مشيرا الى دور وسائل الإعلام في التوعية بالقضايا البيئية ورفع الوعي لدى المواطنين في ذلك الاتجاه لزيادة المشاركة المجتمعية في قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.