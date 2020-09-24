أخبار مصر | "القوى العاملة" تكشف تفاصيل برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تكشف تفاصيل برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور أحمد عشماوي، وذلك لمناقشة تنفيذ المرحلة الجديدة من الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).

ويأتي البرنامج بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتخطيط والتعاون الدولي ،وعمل منصة لمعلومات سوق العمل.

وأكد الوزير، ضرورة وضع استراتيجية من خلال اللجنة الإشرافية لتنفيذ المشروع لضمان الاستدامة، لافتا إلى إعداد خطة مستقبلية تتضمن محورين أولهما تطوير 336 مكتب للتشغيل بمديريات القوى العاملة على مستوى، وهذه المكاتب هي بمثابة الذراع المسئول عن إمدادنا بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما يسهم في إنشاء منظومة إلكترونية كاملة في تلك المكاتب، تعطي نظرة شمولية عن واقع معلومات سوق العمل داخل المجتمع المصري بما يخدم المنصة الإلكترونية لمعلومات سوق العمل ومعرفة احتياجاته وتوفير العمالة المدربة المؤهلة.

وأشار، إلى أن المحور الثاني هو تدريب ممثلي أصحاب الأعمال، ومديري الموارد البشرية العاملين لديهم لتوعيتهم بأهمية منصة معلومات سوق العمل، وإمدادنا بكافة المعلومات.

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وشدد الوزير، على ضرورة بناء وعى رجال الأعمال، لتطوير فكرهم، بحيث يتطلعون للمستقبل بشكل أفضل، والتماشي مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة لبناء غد أفضل لأبناء هذا الوطن.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطرح خطة مفصلة عن احتياجات الوزارة للبدء في المشروع والمساهمة في إعداد المنصة باعتبارها الجهة الأساسية المسئولة عن معلومات سوق العمل ، وبدونها لا يمكن تحقيق النجاح في المشروع.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة آمال عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني معاون الوزير.