أخبار مصر | القوى العاملة: بدء تدريب الشباب مجانا على 7 مهن بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: بدء تدريب الشباب مجانا على 7 مهن بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية القوي العاملة بأسيوط، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 7 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني ببنى غالب ، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.



وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.



وفي نفس السياق أوضح حازم حسن مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد ، ويشمل على مجالات: نجارة ، وصيانة المحمول والدش ، وتوصيلات كهربائية ، والتفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وصيانة الحاسب الآلي.



ولفت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل : حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية ، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلي أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإياباً ، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا ، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.



وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً ، على أن يتم التسجيل بمديرية القوى العاملة بأسيوط وعنوانه : شارع محمود فهمي النقراشي - الحمراء الثانية - قسم ثان أسيوط ، والاستعلام والتواصل على الرقم : 01009191526 .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً ، على أن يتم التسجيل بمديرية القوى العاملة بأسيوط وعنوانه : شارع محمود فهمي النقراشي - الحمراء الثانية - قسم ثان أسيوط ، والاستعلام والتواصل على الرقم : 01009191526 . القوى العاملة: تعيين 113 شاباً.. وتسوية 32 شكوى وديا بجنوب سيناء Advertisements أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين عدد 113 شاباً منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يوليو الماضي والذين بلغ عددهم خلال الشهر 406 شاب.



تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، حيث قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص لاجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .



وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 197 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 88 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ 27 شكوى منهم، وتم تسوية 32 شكوى وديا، و29 شكوي ما زالت تحت البحث .



وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة ، وأسفر عن تحرير 19 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة .



كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .

