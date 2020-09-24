أخبار مصر | حسن مصطفى وكمال درويش وشوبير يحاضرون في المؤتمر الدولي لاتحاد الجامعات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حسن مصطفى وكمال درويش وشوبير يحاضرون في المؤتمر الدولي لاتحاد الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك عدد كبير من رموز الرياضة المصرية وأساتذة الجامعات وخبراء الإعلام، في المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بنظام "الهجين"، خلال يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، لمناقشة العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالجامعات.

ويلقي كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الاسبق والدكتور احمد سامح وزير الصحة الاسبق محاضرة عن كيفية العودة الآمنة للانشطة الطلابية بالجامعات.

Advertisements

كما يلقي كل من الاعلامي احمد شوبير كابتن منتخب مصر والاهلي الاسبق والدكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام محاضرة عن دور الاعلام في دعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، بالاضافة الى مشاركة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزير الصحة الاسبق بمحاضرة عن الاشتراطات الصحية لرياضة آمنة داخل الجامعات.

ويشارك ايضا اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية والدكتور اسامه غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في الحديث عن الدليل الارشادي لخطط وضوابط عودة النشاط الرياضي المدني والعسكري.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشرف على فعالياته الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد.