شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة فورية لحالتي تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 190 متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم بقيام الوحدة المحلية بشبراباص اليوم بتنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على الأرض الزراعية بمساحة إجمالية 190 متر بناحية شبراباص في وجود الاستاذة رئيسة الوحدة ومسئول حماية الاراضي الزراعية . كما تم أيضا اليوم وقف مخالفات تعليه بدون ترخيص بقرية شبراباص. ومن جانبها، أكدت الأستاذة رئيسة المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدي بكافة أنواعها وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات وأكدت أيضاً على إستمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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