شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يشارك في جولة بمطار شرم الشيخ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفير وقنصل وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك للاضطلاع على تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب ومكتب الحجر الصحي وخيمة فحص PCR بالمطار، وتأكد الجميع من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية.

كما تابع الحضور تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والزائرين والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك اطمأنوا على جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار.

وزير الإعلام يشارك في جولة بمطار شرم الشيخ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وزير الإعلام يشارك في جولة بمطار شرم الشيخ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية