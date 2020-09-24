شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية ونتيجة تنسيق الأزهر 2020 (رابط وخطوات التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الازهر 2020 لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، واضاف أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

كان قد اعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الموافقة على فتح معهد "فوق متوسط" تحت مسمى "معاوني القضاء" للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية، هذا العام، تنسيق الازهر 2020، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.

وأضاف أن المعهد ستبدأ الدراسة فيها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020 – 2021، في كليات الشريعة والقانون للبنين.

المعهد سيكون تابعا لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على فتح معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة للبنين والبنات، وسيتم إتاحتهم فى رغبات القبول التي من المقرر أن تبدأ خلال أيام.

وسيتم إتاحتهم فى رغبات القبول التي من المقرر أن تبدأ خلال أيام قبل بدء تنسيق الأزهر 2020.

هذا وقد تم الانتهاء من تصحيح الثانوية الأزهرية دور ثان وإعلان نتيجة تظلمات الدور الأول اليوم.

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، إن اليوم الخميس سوف يشهد الإعلان عن كافة نتائج الطعون لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية، مضيفا أن مراكز التصحيح لامتحانات الدور الثاني سوف تنتهي اليوم الخميس بعد قرار مدها يوما آخر.

موعد تنسيق الازهر 2020 لطلاب الدور الأول والدور الثاني

وهناك العديد من طلاب الدور الأول بالثانوية الأزهرية 2020، ينتظرون موعد ظهور مؤشرات التنسيق، والذي من المقرر أن يظهر للطلاب عقب انتهاء طلاب الدور الثاني من أداء الامتحانات، ثم يبدأ مكتب التنسيق بتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد بناء على المجموع والحد الأدني على مستوي كليات جامعة الأزهر ويتم تسجيل الطلاب رغباتهم للالتحاق بالكلیات والمعاهد المطروحة، من خلال بوابة الأزھر الالكترونیة حیث يعتبر هو الموقع الرسمي لأعمال تنسیق وتسجیل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2020 من الشعبة العلمیة والأدبیة.

خطوات التسجيل في تنسيق الأزهر ٢٠٢٠

اولا: قم بالدخول إلى بوابة الحكومة الخاصة بالتنسيق.

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ثانيا: اختار منها تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠.

ثالثا: اكتب رقم المقعد الخاص بك.

رابعا: ابدأ في كتابة الرغبات الخاصة بك.

خامسا: اضغط على حفظ واطبع ورقة الرغبات.

رابط تنسيق الأزهر الشريف:

لمعرفة أخبار تنسيق الأزهر 2020، يمكن لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، الدخول إلى رابط التنسيق المقدم من بوابة الحكومة المصرية التي يتم من خلالها تسجيل الرغبات، عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا